На Черноморском побережье появилась новая остановка для электропоездов
С 10 августа пригородные поезда будут останавливаться в новом пункте — «Известия». Остановка находится в Адлерском районе. Здесь электропоезда будут стоять всего полминуты.
С 10 августа пригородные поезда будут останавливаться в новом пункте — «Известия». Остановка находится в Адлерском районе. Здесь электропоезда будут стоять всего полминуты.
— 22 поезда, которые ходят на участке
А с 1 октября остановку введут еще для пяти пригородных поездов «Ласточка», которые летом путешествуют сдвоенными составами.
Подробную информацию и расписание поездов можно узнать по телефону 8−800−775−00−00.