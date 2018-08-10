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11:38 (мск), источник: Комсомольская правда

На Черноморском побережье появилась новая остановка для электропоездов

С 10 августа пригородные поезда будут останавливаться в новом пункте — «Известия». Остановка находится в Адлерском районе. Здесь электропоезда будут стоять всего полминуты.

Источник: Комсомольская правда

— 22 поезда, которые ходят на участке Сочи-Адлер будут здесь останавливаться. Это сделано для улучшения качества обслуживания пассажиров, — сообщили «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе Северо-Кавказских железных дорог.

А с 1 октября остановку введут еще для пяти пригородных поездов «Ласточка», которые летом путешествуют сдвоенными составами.

Подробную информацию и расписание поездов можно узнать по телефону 8−800−775−00−00.

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