На Черноморском побережье появилась новая остановка для электропоездов

Источник: Комсомольская правда

— 22 поезда, которые ходят на участке Сочи-Адлер будут здесь останавливаться. Это сделано для улучшения качества обслуживания пассажиров, — сообщили «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе Северо-Кавказских железных дорог.

А с 1 октября остановку введут еще для пяти пригородных поездов «Ласточка», которые летом путешествуют сдвоенными составами.