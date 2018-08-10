Шавкат Мирзиёев открыл в Ташкенте новый мост
Сооружение расположено на улице Бунёдкор, 10 августа его осмотрел президент Шавкат Мирзиёев.
Сооружение расположено на улице Бунёдкор, 10 августа его осмотрел президент Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Ташкенте на улице Бунёдкор открыли новый мост, сообщает
Шавкат Мирзиёев осмотрел новое сооружение 10 августа и отметил необходимость реализации подобных проектов с учетом всех аспектов удобства и безопасности, обеспечения качественного строительства.
Мост расположен на пересечении с улицей
«Как известно, улица Бундёкор является одной из самых загруженных в столице. Вдоль улицы, на пересечении с Ташкентской кольцевой дорогой, крупными улицами Фарход, Мукими, Ислама Каримова, Навои и другими возведены путепроводы и тоннели», — говорится в сообщении.
Кроме того, глава государства также посетил парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма и поручил перестроить его на современное уровне — организовать аквапарки открытого и закрытого типа. При этом ни одно дерево не должно быть срублено.