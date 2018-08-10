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12:37 (мск), источник: Sputnik

Шавкат Мирзиёев открыл в Ташкенте новый мост

Сооружение расположено на улице Бунёдкор, 10 августа его осмотрел президент Шавкат Мирзиёев.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Ташкенте на улице Бунёдкор открыли новый мост, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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Шавкат Мирзиёев осмотрел новое сооружение 10 августа и отметил необходимость реализации подобных проектов с учетом всех аспектов удобства и безопасности, обеспечения качественного строительства.

Мост расположен на пересечении с улицей Чупон-ота, он обеспечит непрерывное и безопасное шестиполосное движение.

«Как известно, улица Бундёкор является одной из самых загруженных в столице. Вдоль улицы, на пересечении с Ташкентской кольцевой дорогой, крупными улицами Фарход, Мукими, Ислама Каримова, Навои и другими возведены путепроводы и тоннели», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства также посетил парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма и поручил перестроить его на современное уровне — организовать аквапарки открытого и закрытого типа. При этом ни одно дерево не должно быть срублено.

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