Ушла из жизни Людмила Садовская

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9 августа на 82-м году жизни скончалась Людмила Ивановна Садовская.

Людмила Ивановна заслуженный работник культуры РФ, отличник кинематографии СССР, член Союза кинематографистов России, бывший директор, художественный руководитель кинотеатра «Рекорд».

Много лет эта красивая, хрупкая женщина посвятила отчаянной борьбе за сохранение кинотеатра в тяжелые 90-е годы и всегда находила поддержку широкой общественности, верных зрителей кинотеатра и поклонников кинематографа. Кинотеатр «Рекорд» остался на культурной карте города.

Людмила Садовская внесла свою лепту в возрождение сохраненного кинотеатра, ставшего киноцентром, и в начале двухтысячных. Самый достойный репертуар лучших образцов мирового кинематографа, встречи с популярными актерами и режиссерами — все это можно было найти в кинотеатре.

Являясь настоящим подвижником искусства в городе Нижнем Новгороде, Людмила Садовская обладала огромным авторитетом среди коллег-кинематографистов области, была признанным методистом и консультантом. Обладая колоссальными знаниями, она делилась ими в своих киноведческих статьях в местной прессе, выступлениях на телевидении и радио.

Министерство культуры Нижегородской области, Нижегородское отделение Союза кинематографистов РФ, Центр культуры «Рекорд» выражают соболезнование близким и друзьям Людмилы Садовской, имя которой останется в памяти многих нижегородцев.