Тридцать семей получат школьную форму и портфели в хабаровском парке Гайдара

Источник: РИА "Новости"

С мая организаторам удалось собрать помощи на 4,5 млн рублей. Для детей из малоимущих семей горожане и организации жертвуют новые школьные принадлежности, форму, обувь или деньги на покупку вещей, сообщает портал «Губерния».

«Портфели с новенькими тетрадками и дневниками, комплекты одежды вручаются родителям учеников на праздниках. Самый масштабный пройдет в Хабаровске 25 августа в парке Гайдара. На него приглашены тридцать семей», — рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска.

По данным мэрии, более 15 тысяч хабаровских школьников живут в семьях, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Вопросы о благотворительном марафоне «Помоги собраться в школу» хабаровчане смогут задать 17 августа — городское управление социальной работы с населением проведет горячую линию. С 16 до 18 часов звонки будут принимать по телефонам:

40−88−36, 30−10−68 (сектор социальной работы с населением комитета по управлению Железнодорожным районом);.

41−95−46, 41−95−57 (сектор социальной работы с населением комитета по управлению Кировским районом);.

79−07−19 (сектор социальной работы с населением комитета по управлению Краснофлотским районом);.

40−88−44; 40−88−43 (сектор социальной работы с населением комитета по управлению Центральным районом);.

54−53−02; 40−90−52 (сектор социальной работы с населением комитета по управлению Индустриальным районом);.

40−88−49 (управление социальной работы с населением).