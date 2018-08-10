Тридцать семей получат школьную форму и портфели в хабаровском парке Гайдара
В Хабаровске продолжается ежегодная социальная акция «Помоги собраться в школу».
В Хабаровске продолжается ежегодная социальная акция «Помоги собраться в школу».
С мая организаторам удалось собрать помощи на 4,5 млн рублей. Для детей из малоимущих семей горожане и организации жертвуют новые школьные принадлежности, форму, обувь или деньги на покупку вещей, сообщает портал «Губерния».
«Портфели с новенькими тетрадками и дневниками, комплекты одежды вручаются родителям учеников на праздниках. Самый масштабный пройдет в Хабаровске 25 августа в парке Гайдара. На него приглашены тридцать семей», — рассказали в
По данным мэрии, более 15 тысяч хабаровских школьников живут в семьях, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
40−88−36, 30−10−68 (сектор социальной работы с населением комитета по управлению Железнодорожным районом);.
41−95−46, 41−95−57 (сектор социальной работы с населением комитета по управлению Кировским районом);.
79−07−19 (сектор социальной работы с населением комитета по управлению Краснофлотским районом);.
40−88−44; 40−88−43 (сектор социальной работы с населением комитета по управлению Центральным районом);.
54−53−02; 40−90−52 (сектор социальной работы с населением комитета по управлению Индустриальным районом);.
40−88−49 (управление социальной работы с населением).
Адреса и телефоны пунктов сбора помощи можно найти на сайте мэрии, там же есть реквизиты для перечисления денег.