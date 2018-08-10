Мэрия Владивостока отстояла сквер на Бестужева
Один из городских предпринимателей пытался застроить зеленую зону.
Один из городских предпринимателей пытался застроить зеленую зону.
Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции в деле между администрацией Владивостока и ООО «Версат», имеющее отношение к бывшему депутату городской думы Дмитрию Сулееву, сообщает «Конкурент». «Комсомолка» напоминает, что предметом спора был сквер на ул. Бестужева, 40.
Мэрия оспаривала обременение в виде аренды земельного участка площадью 1 828 кв. м на Бестужева, 40. Землю отдали ООО «Версат» в 2013 г. на 16 лет. Компания планировала построить здесь некий сервисный центр и магазин. В декабре 2016 г. рабочие даже приступили к вырубке деревьев. Однако местные жители активными выступлениями добились прекращения стройки.
Сейчас, следует из судебных материалов, земельный участок ООО «Версат» не используется. Поэтому мэрия решила вернуть его в судебном порядке, доказав, что «право муниципальной собственности на сооружение (Сквер) возникло у города при разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную и муниципальную собственность, до введения в 1997 г. в действие закона № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
ООО «Версат» связывают с Дмитрием Сулеевым,