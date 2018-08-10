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11:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Волонтеры из Хабаровского края рассчитывают получить миллионные гранты

От региона на конкурс уже отправили 176 социальных проектов.

Волонтеры Хабаровского края решили участвовать во Всероссийском конкурсе «Доброволец России-2018». Молодые активисты региона уже отправили 176 социальных проектов, которые будут представлены в таких номинациях, как «Рожденные помогать», «Вдохновленные искусством», «Помощь детям», «Говорит волонтер», «Общее дело «Волонтерский центр».

— По количеству заявок край занял 11 место среди регионов-лидеров. Участвовать в конкурсе хотят волонтеры из разных сфер деятельности: медицина коучинг, помощь детям и другие. Кандидаты предлагают отличные идеи, часть из них уже можно применять на практике, — сообщил Евгений Демин, председатель комитета по молодежной политике Правительства края.

На данный момент в регионе действуют более 100 добровольческих организаций. Свыше 27 тысяч хабаровчан участвуют в волонтерской деятельности, из них девять тысяч человек занимаются добровольческой работой постоянно.

Заявки на конкурс принимают до 15 августа на официальном сайте добровольцыроссии.рф. Финальный этап мероприятия пройдет 5 декабря. Победителей наградят денежными призами до одного миллиона рублей, которые нужно будет потратить на реализацию проекта. В целом грантовый фонд составляет 15 миллионов рублей.

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