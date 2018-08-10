Волонтеры из Хабаровского края рассчитывают получить миллионные гранты

Волонтеры Хабаровского края решили участвовать во Всероссийском конкурсе «Доброволец России-2018». Молодые активисты региона уже отправили 176 социальных проектов, которые будут представлены в таких номинациях, как «Рожденные помогать», «Вдохновленные искусством», «Помощь детям», «Говорит волонтер», «Общее дело «Волонтерский центр».

— По количеству заявок край занял 11 место среди регионов-лидеров. Участвовать в конкурсе хотят волонтеры из разных сфер деятельности: медицина коучинг, помощь детям и другие. Кандидаты предлагают отличные идеи, часть из них уже можно применять на практике, — сообщил Евгений Демин, председатель комитета по молодежной политике Правительства края.

На данный момент в регионе действуют более 100 добровольческих организаций. Свыше 27 тысяч хабаровчан участвуют в волонтерской деятельности, из них девять тысяч человек занимаются добровольческой работой постоянно.