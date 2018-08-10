Волонтеры из Хабаровского края рассчитывают получить миллионные гранты
От региона на конкурс уже отправили 176 социальных проектов.
От региона на конкурс уже отправили 176 социальных проектов.
Волонтеры Хабаровского края решили участвовать во Всероссийском конкурсе «Доброволец России-2018». Молодые активисты региона уже отправили 176 социальных проектов, которые будут представлены в таких номинациях, как «Рожденные помогать», «Вдохновленные искусством», «Помощь детям», «Говорит волонтер», «Общее дело «Волонтерский центр».
— По количеству заявок край занял 11 место среди
На данный момент в регионе действуют более 100 добровольческих организаций. Свыше 27 тысяч хабаровчан участвуют в волонтерской деятельности, из них девять тысяч человек занимаются добровольческой работой постоянно.
Заявки на конкурс принимают до 15 августа на официальном сайте добровольцыроссии.рф. Финальный этап мероприятия пройдет 5 декабря. Победителей наградят денежными призами до одного миллиона рублей, которые нужно будет потратить на реализацию проекта. В целом грантовый фонд составляет 15 миллионов рублей.