Карим и Ранель вошли в Казани в число самых популярных имен недели
(Город Казань KZN.RU, 10 августа). За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани было зарегистрировано рождение 434 малышей: 226 мальчиков и 208 девочек.
(Город Казань KZN.RU, 10 августа). За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани было зарегистрировано рождение 434 малышей: 226 мальчиков и 208 девочек.
Возраст самой юной мамы — 17 лет, самой зрелой — 45 лет, самого юного отца — 21 год, самого зрелого — 59 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 1200 граммов, а максимальный — 5230 граммов.
Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амир, Адель, Ева, Арина, Эмиль, Ранель, Карим, Амелия, Алиса, Сафия, Малика. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Диас, Гумер, Виль, Тим, Севиль, Тизар, Арселия, Медина, Элавий, Юнона, Хидэя, Расул, Нурлан, Мира, Ляйсан.
За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 407 пар. Возраст самого взрослого жениха — 64 года, самой взрослой невесты — 49 лет. Самым юным жениху и невесте исполнилось по 18 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.