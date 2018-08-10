В Геленджике заплыв «Морская миля» перенесли из-за погоды
Заплыв через Геленджикскую бухту «Морская миля» перенесли на 18 августа
Заплыв через Геленджикскую бухту «Морская миля» перенесли на 18 августа
По установленным правилам мероприятие может проводиться только если ветер на побережье не выше 5 метров в секунду, а высота волн не более 0,25 метров. 11 августа на курорте ожидается усиление ветра, поэтому заплыв и отменяют.
Отметим, заплыв стартует от пляжа «Полярная звезда» до причала пансионата «Тонкий Мыс». Лимит времени для преодоления дистанции — 1,5 часа. Согласно регламенту, участники должны преодолеть расстояние в 1 морскую милю (1,852 метра) вольным стилем без помощи ласт и прочих вспомогательных средств.