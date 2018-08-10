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11:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Геленджике заплыв «Морская миля» перенесли из-за погоды

Заплыв через Геленджикскую бухту «Морская миля» перенесли на 18 августа из-за плохих погодных условий.

По установленным правилам мероприятие может проводиться только если ветер на побережье не выше 5 метров в секунду, а высота волн не более 0,25 метров. 11 августа на курорте ожидается усиление ветра, поэтому заплыв и отменяют.

Отметим, заплыв стартует от пляжа «Полярная звезда» до причала пансионата «Тонкий Мыс». Лимит времени для преодоления дистанции — 1,5 часа. Согласно регламенту, участники должны преодолеть расстояние в 1 морскую милю (1,852 метра) вольным стилем без помощи ласт и прочих вспомогательных средств.

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