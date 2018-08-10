В Петропавловском краеведческом музее сделают капитальный ремонт

Источник: РИА "Воронеж"

В Петропавловском краеведческом музее начали капитальный ремонт здания. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила директор культурно-досугового центра Петропавловского района Елена Новокщенова в четверг, 9 августа.

Капрепомонт в здании последний раз проводился в 2003 и 2004 годах. Сейчас ремонт ведется только в той части здания, где располагается краеведческий музей.

— Пока идут ремонтные работы, для музея собираем экспонаты и заводим картотеки, — рассказала Елена Новокщенова.