В Петропавловском краеведческом музее сделают капитальный ремонт
На работы выделили около 2 млн рублей.
На работы выделили около 2 млн рублей.
В Петропавловском краеведческом музее начали капитальный ремонт здания. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила директор
Капрепомонт в здании последний раз проводился в 2003 и 2004 годах. Сейчас ремонт ведется только в той части здания, где располагается краеведческий музей.
— Пока идут ремонтные работы, для музея собираем экспонаты и заводим картотеки, — рассказала Елена Новокщенова.
Стены в здании обошьют гипсокартоном, заменят электропроводку и отопление. Строительные работы планируют завершить до 15 августа. На внутреннюю отделку здания, замену окон и дверей из бюджета района выделили около 2 млн рублей.