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12:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Петропавловском краеведческом музее сделают капитальный ремонт

На работы выделили около 2 млн рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

В Петропавловском краеведческом музее начали капитальный ремонт здания. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила директор культурно-досугового центра Петропавловского района Елена Новокщенова в четверг, 9 августа.

Капрепомонт в здании последний раз проводился в 2003 и 2004 годах. Сейчас ремонт ведется только в той части здания, где располагается краеведческий музей.

— Пока идут ремонтные работы, для музея собираем экспонаты и заводим картотеки, — рассказала Елена Новокщенова.

Стены в здании обошьют гипсокартоном, заменят электропроводку и отопление. Строительные работы планируют завершить до 15 августа. На внутреннюю отделку здания, замену окон и дверей из бюджета района выделили около 2 млн рублей.

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