В Кемерове бомж по ночам воровал мороженое из киосков

В Кемерове мужчина без определенного места жительства вскрывал киоски и воровал мороженое.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровский области, в полицию обратились три продавца киосков с мороженым. Каждый раз женщины, приходя утром на работу, обнаруживали взломанные рольставни и похищенную выручку. Кроме того, также была похищена продукция. Общая сумма ущерба от действий злоумышленника составила около 20 000 рублей.