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11:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове бомж по ночам воровал мороженое из киосков

В полицию обратились продавцы трех торговых павильонов.

В Кемерове мужчина без определенного места жительства вскрывал киоски и воровал мороженое.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровский области, в полицию обратились три продавца киосков с мороженым. Каждый раз женщины, приходя утром на работу, обнаруживали взломанные рольставни и похищенную выручку. Кроме того, также была похищена продукция. Общая сумма ущерба от действий злоумышленника составила около 20 000 рублей.

Эксперты-криминалисты по отпечаткам пальцев установили, что киоски с мороженым грабил 29-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства. Когда его задержали, он рассказал, что вскрывал киоски по ночам, мороженое съел, а деньги тратил на алкоголь. В его отношении возбуждено многоэпизодное уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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