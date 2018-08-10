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13:09 (мск), источник: Интерфакс

Огонь полностью уничтожил Успенскую церковь XVIII века в Карелии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU — Церковь успения пресвятой Богородицы в Кондопоге (Карелия) сгорела полностью, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального МЧС в пятницу.

«На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 60 квадратных метров. Сейчас церковь сгорела полностью», — отметил собеседник агентства. Сотрудники МЧС продолжают тушить возгорание. На месте ЧП работают 24 человека, еще около 20 пожарных в пути.

Ранее в управлении по охране объектов культурного наследия Карелии «Интерфаксу» рассказали, что в настоящее время рассматривается несколько версий возникновения пожара, среди которых — неосторожное обращение с огнем со стороны туристов.

Как сообщают местные СМИ, церковь полыхает по всей площади. На ролике, размещенном в соцсетях, видно, что огонь охватил кровлю деревянного памятника.

Успенская церковь — памятник заонежской деревянной архитектуры, построена в 1774 году. Храм расположен на берегу Кондопожской губы Онежского озера. Его высота 42 метра.

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