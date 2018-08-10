Огонь полностью уничтожил Успенскую церковь XVIII века в Карелии

«На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 60 квадратных метров. Сейчас церковь сгорела полностью», — отметил собеседник агентства. Сотрудники МЧС продолжают тушить возгорание. На месте ЧП работают 24 человека, еще около 20 пожарных в пути.

Ранее в управлении по охране объектов культурного наследия Карелии «Интерфаксу» рассказали, что в настоящее время рассматривается несколько версий возникновения пожара, среди которых — неосторожное обращение с огнем со стороны туристов.

Как сообщают местные СМИ, церковь полыхает по всей площади. На ролике, размещенном в соцсетях, видно, что огонь охватил кровлю деревянного памятника.