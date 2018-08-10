Провериться на ВИЧ бесплатно и быстро смогут новосибирцы
Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» стартует 11 августа в Новосибирской области. Каждый желающий провериться на ВИЧ и вирусные гепатиты сможет сдать
Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» стартует 11 августа в Новосибирской области. Каждый желающий провериться на ВИЧ и вирусные гепатиты сможет сдать
Основная цель акции — увеличить охват населения добровольным тестированием на
На данный момент участие в акции приняли более 15 тысяч человек, а протяженность пройденного маршрута составляет 25 тысяч километров. Новосибирская область является 13
Расписание мероприятий по тестированию в рамках Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Новосибирской области:
— Новосибирск, площадь Калинина, улица Д. Ковальчук, 179/2 — 11 августа, 10.00−18.00;.
— Новосибирск, развлекательный комплекс «Юпитер», Гоголя, 15 — 11 августа, 23.30−03.00;.
— Бердск, площадь перед Центральным рынком, Первомайская, 12 — 11 августа, 10.00−16.00;.
— Новосибирск, Первомайский сквер, напротив мэрии Новосибирска — 13 августа, 10.00−18.00;.
— Искитим, площадь городской администрации, Пушкина, 51 — 13 августа, 10.00−16.00;.
— Куйбышев, ДК Молодежи, Коммунистическая, 64 — 16 августа, 10.00−16.00.
Церемония, подводящая итоги тестирования на