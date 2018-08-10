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11:37 (мск), источник: VN.ru

Провериться на ВИЧ бесплатно и быстро смогут новосибирцы

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» стартует 11 августа в Новосибирской области. Каждый желающий провериться на ВИЧ и вирусные гепатиты сможет сдать экспресс-анализ в мобильном пункте медицинской профилактики и узнать его результат уже через 15 минут. Все проходит бесплатно, анонимно и конфиденциально, сообщает региональный минздрав.

Источник: пресс-служба правительства НСО

Основная цель акции — увеличить охват населения добровольным тестированием на ВИЧ-инфекцию. Маршрут «Тест на ВИЧ: Экспедиция» проложен через 30 регионов и охватывает 120 городов.

На данный момент участие в акции приняли более 15 тысяч человек, а протяженность пройденного маршрута составляет 25 тысяч километров. Новосибирская область является 13 регионом-участником, следуя за Томской областью. После эстафета перейдет в Омскую область.

Расписание мероприятий по тестированию в рамках Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Новосибирской области:

— Новосибирск, площадь Калинина, улица Д. Ковальчук, 179/2 — 11 августа, 10.00−18.00;.

— Новосибирск, развлекательный комплекс «Юпитер», Гоголя, 15 — 11 августа, 23.30−03.00;.

— Бердск, площадь перед Центральным рынком, Первомайская, 12 — 11 августа, 10.00−16.00;.

— Новосибирск, Первомайский сквер, напротив мэрии Новосибирска — 13 августа, 10.00−18.00;.

— Искитим, площадь городской администрации, Пушкина, 51 — 13 августа, 10.00−16.00;.

— Куйбышев, ДК Молодежи, Коммунистическая, 64 — 16 августа, 10.00−16.00.

Церемония, подводящая итоги тестирования на ВИЧ-инфекцию в Новосибирской области, а также символическая передача флага региона организаторам акции пройдет 14 августа в 10.00 в Новосибирске на улице Залесского, 6 в Морфологическом корпусе НГМУ.

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Провериться на ВИЧ бесплатно и быстро смогут новосибирцы
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