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12:12 (мск), источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде почтят память экипажа К-141 «Курск»

Траурный митинг состоится 12 августа на Аллее Героев мемориального комплекса «Марьина роща».

12 августа в Нижнем Новгороде на Аллее Героев мемориального комплекса «Марьина роща» по инициативе Нижегородского регионального отделения общероссийского Общественного движения поддержки флота проводится траурный митинг, посвященный памяти экипажа К-141 «Курск».

Один из самых мощных российских подводных крейсеров «Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Погибли 118 подводников, беззаветно преданных России. Среди них было 5 нижегородцев: капитан-лейтенант Сергей Любушкин, старший мичман Евгений Горбунов, старший мичман Владимир Свечкарёв, мичман Михаил Белов и старшина 1-й статьи Владимир Садовой.

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