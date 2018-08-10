В Нижнем Новгороде почтят память экипажа К-141 «Курск»

12 августа в Нижнем Новгороде на Аллее Героев мемориального комплекса «Марьина роща» по инициативе Нижегородского регионального отделения общероссийского Общественного движения поддержки флота проводится траурный митинг, посвященный памяти экипажа К-141 «Курск».

Один из самых мощных российских подводных крейсеров «Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Погибли 118 подводников, беззаветно преданных России. Среди них было 5 нижегородцев: капитан-лейтенант Сергей Любушкин, старший мичман Евгений Горбунов, старший мичман Владимир Свечкарёв, мичман Михаил Белов и старшина 1-й статьи Владимир Садовой.