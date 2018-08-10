Жители села Аларь отмечают 95-летний юбилей со дня основания поселения
Поздравляя селян и руководство муниципального образования с этим знаменательным юбилеем, Кузьма Алдаров передал слова приветствия от спикера областного парламента Сергея Брилки и коллег по депутатскому корпусу. Как было отмечено, что славная летопись и судьба аларской земли тесно связана с историей Приангарья. «Без малого сто лет здесь живут в согласии с окружающим миром, чтя традиции и уверенно смотря в будущее, потомки великих хонгодоров. Аларь — это уникальная сибирская природа, энергичные, трудолюбивые и талантливые жители, искренне любящие свою малую родину», — подчеркнул парламентарий.
В этот день жители поселения также отмечают еще один юбилей — 90-летие Виктора Бажеевича Мосохоева — основателя краеведческого музея «Степная Дума». Сегодня история села и его жителей бережно сохраняется в этом музее, где коллегами и учениками Виктора Бажеевича проводится большая краеведческая, исследовательская и патриотическая работа, отмечает
В приветственном адресе, врученном главе поселения Александре Батаевой, Сергей Брилка отметил ценность того, что главным направлением работы администрации села Аларь является решение социальных проблем и создание комфортных условий для взрослых и юных аларцев. В муниципальном образовании развивается производство, работают малые предприятия, строится жилье, активно реализуются «Народные инициативы». Он пожелал всем жителям села уверенности в собственных силах, крепкого здоровья, счастья и благополучия.