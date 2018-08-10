Полсотни строителей и дорожников получили премии Заксобрания в Челябинской области
Церемония вручения наград состоялась в канун профессионального праздника — Дня строителя.
Церемония вручения наград состоялась в канун профессионального праздника — Дня строителя.
В Законодательном Собрании Челябинской области состоялась церемония вручения премии работникам строительной отрасли — награды южноуральского парламента в канун профессионального праздника (отмечается во второе воскресенье августа) получили 50 работников строительных предприятий и дорожной отрасли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В торжестве приняли участие первый заместитель председателя Законодательного Собрания Юрий Карликанов, депутаты Александр Мотовилов, Николай Янов, Олег Голиков.
Среди лауреатов премии —
«Благодаря труду строителей за последние годы регион интенсивно развивается, наращивает свой экономический потенциал. Строительная отрасль сейчас самая динамичная и эффективная. Правительство Челябинской области вместе с Законодательным Собранием ставят перед собой задачу сделать наш регион комфортным, уютным и безопасным для жизни», — отметил, вручая награды, первый
Напомним, премия Законодательного Собрания работникам строительной отрасли вручается с 2012 года.