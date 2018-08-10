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12:19 (мск), источник: dostup1.ru

Полсотни строителей и дорожников получили премии Заксобрания в Челябинской области

Церемония вручения наград состоялась в канун профессионального праздника — Дня строителя.

В Законодательном Собрании Челябинской области состоялась церемония вручения премии работникам строительной отрасли — награды южноуральского парламента в канун профессионального праздника (отмечается во второе воскресенье августа) получили 50 работников строительных предприятий и дорожной отрасли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В торжестве приняли участие первый заместитель председателя Законодательного Собрания Юрий Карликанов, депутаты Александр Мотовилов, Николай Янов, Олег Голиков.

Среди лауреатов премии — штукатуры-маляры, электрогазосварщики, газорезчики, плиточники, архитекторы, инженеры и руководители строительных фирм и компаний со всех уголков Челябинской области. Каждый лауреат помимо денежного вознаграждения отмечен нагрудным знаком и дипломом.

«Благодаря труду строителей за последние годы регион интенсивно развивается, наращивает свой экономический потенциал. Строительная отрасль сейчас самая динамичная и эффективная. Правительство Челябинской области вместе с Законодательным Собранием ставят перед собой задачу сделать наш регион комфортным, уютным и безопасным для жизни», — отметил, вручая награды, первый вице-спикер ЗСО Юрий Карликанов.

Напомним, премия Законодательного Собрания работникам строительной отрасли вручается с 2012 года.

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