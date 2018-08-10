Забивака останется с ростовчанами, пока не постареет

«Ту атрибутику, которая содержала знаки ФИФА уже сняли, и она не подлежит использованию. А вот Забиваки, символика “Россия-2018” стоят на месте, их демонтировать никто не будет. Забиваки останутся, пока не потеряют эстетический вид», — рассказала директор департамента экономики Ростова Светлана Камбулова.

Забивака — официальный талисман проходившего в России чемпионата мира по футболу 2018 года. Он был выбран путём интернет-голосования, в котором приняло участие более одного миллиона человек. Что интересно, права на использование изображения были выкуплены Международной федерацией футбольных ассоциаций у художницы Екатерины Бочаровой всего за 500 долларов.