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12:40 (мск), источник: Деловое сообщество

Забивака останется с ростовчанами, пока не постареет

Скульптуры волка Забиваки, размещенные в разных частях донской столицы, не будут демонтировать. Во всяком случае пока фигуры не постареют и обветшают. Об этом сообщили на прошедшей Коллегии администрации Ростова.

«Ту атрибутику, которая содержала знаки ФИФА уже сняли, и она не подлежит использованию. А вот Забиваки, символика “Россия-2018” стоят на месте, их демонтировать никто не будет. Забиваки останутся, пока не потеряют эстетический вид», — рассказала директор департамента экономики Ростова Светлана Камбулова.

Забивака — официальный талисман проходившего в России чемпионата мира по футболу 2018 года. Он был выбран путём интернет-голосования, в котором приняло участие более одного миллиона человек. Что интересно, права на использование изображения были выкуплены Международной федерацией футбольных ассоциаций у художницы Екатерины Бочаровой всего за 500 долларов.

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