Краевая комиссия похвалила пляжи Туапсинского района
Краснодар. 10 августа — Новая Кубань. Краевая межведомственная комиссия проверила пляжи Туапсинского района.
Краснодар. 10 августа — Новая Кубань. Краевая межведомственная комиссия проверила пляжи Туапсинского района.
Ранее губернатор Вениамин Кондратьев давал указание придать прибрежной территории региона единый узнаваемый образ.
Специалисты отметили, что по сравнению с прошлым годом пляжи муниципалитета изменились в лучшую сторону. Так, большинство пляжей укомплектованы спасателями и обеспечены соответствующим оборудованием в полном объеме. Недочеты были выявлены только на пляжах бухты Инал, Лермонтово и Ольгинки. Как заметили эксперты, пляжи Джубги заметно отличаются от других по качеству и комфорту, здесь прибрежная территория имеет единый стиль.
Не обошлось без замечаний: комиссия поручила ответственным лицам урегулировать торговую деятельность на пляжах.
С начала летнего сезона представители министерства курортов края выезжали на побережье свыше 40 раз, осмотрев большинство муниципальных и ведомственных пляжей региона, добавили в