Краевая комиссия похвалила пляжи Туапсинского района

Специалисты отметили, что по сравнению с прошлым годом пляжи муниципалитета изменились в лучшую сторону. Так, большинство пляжей укомплектованы спасателями и обеспечены соответствующим оборудованием в полном объеме. Недочеты были выявлены только на пляжах бухты Инал, Лермонтово и Ольгинки. Как заметили эксперты, пляжи Джубги заметно отличаются от других по качеству и комфорту, здесь прибрежная территория имеет единый стиль.