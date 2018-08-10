В Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность лесов

Источник: AP 2018

Высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс) ожидается с 11 по 15 августа в Нижнем Новгороде и большинстве районов Нижегородской области, сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Повышается вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами. Возможно распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи, увеличение количества очагов пожаров.

Напомним, что в регионе 27 апреля введен особый противопожарный режим. Согласно документу, при наступлении IV-V классов пожарной опасности вводится запрет на посещение лесов, кроме случаев, обусловленных служебной необходимостью.