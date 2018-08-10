Движение по улице Сутырина ограничат с 11 августа

Движение транспорта по улице Сутырина будет ограничено с 11 августа в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает городской Центр организации дорожного движения.



Согласно информации, с 11 по 31 августа движение транспорта будет ограничено на участке в районе дома № 45 по улице Сутырина.



Проезд по ремонтируемому участку будет организован по суженной полосе с ограничением скорости до 40 км/час.



Напомним, на время проведения работ движение автобусов № 51, Т-9, Т-52, Т-71, Т-90, Т-171, следующих от остановки «Станция «Починки» в направлении остановки «Площадь Славы», будет организовано по улицам Новосельская, Бутырская, Большая Починковская, Свободы, Коминтерна и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по той же схеме.



Для автобусов № 51 будут временно введены остановки «Площадь Славы» в направлении ЗКПД-4, «Улица Свободы», «Поселок Володарский», «Починки», «Улица Бутырская» в обоих направлениях, «Мост» — в направлении микрорайона Кузнечиха-2.



