Понижение температуры прогнозируют синоптики на большей части Казахстана

С районов Карского моря продолжает поступать холодный влажный арктический воздух, в связи с этим в большинстве областей Казахстана ожидаются дожди, местами сильные с грозами и со шквалистым ветром, возможно выпадение града, — говорится в сообщении РГП «Казгидромет».

В северных, центральных, восточных регионах ожидается понижение температуры ночью до 5−15, днем до 15−23 градусов тепла. На западе ожидается погода без осадков, лишь в конце периода с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, а также постепенное повышение температур.