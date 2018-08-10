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14:25 (мск), источник: Kazinform

Понижение температуры прогнозируют синоптики на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на на 11—13 августа.

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Источник: Kazinform

С районов Карского моря продолжает поступать холодный влажный арктический воздух, в связи с этим в большинстве областей Казахстана ожидаются дожди, местами сильные с грозами и со шквалистым ветром, возможно выпадение града, — говорится в сообщении РГП «Казгидромет».

В северных, центральных, восточных регионах ожидается понижение температуры ночью до 5−15, днем до 15−23 градусов тепла. На западе ожидается погода без осадков, лишь в конце периода с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, а также постепенное повышение температур.

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