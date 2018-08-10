Недостроенные дома Urban Group взяли под охрану

Как уточняется в сообщении, заключен договор с ЧОП «Бастион» на охрану строительных площадок и имущества жилых комплексов «Опалиха О3», «Солнечная система», «Митино 03», «Видный город», «Лайково» и «Лесобережный».

«Это позволило обеспечить сохранность строительных материалов и техники, и даст возможность возобновить строительные работы на площадках в кратчайшие сроки», — отмечается в пресс-релизе.

Urban Group — один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области 9 июля признал банкротом пять компаний, входящих в группу, и ввел в них конкурсное производство. Все дома и объекты инфраструктуры Urban Group планируется достроить до конца 2022 года за счет Фонда защиты прав дольщиков, бюджета Подмосковья и федеральных средств.