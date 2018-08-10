Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В соцсетях опять подняли на смех Терезу Мэй из-за реверанса
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Стас Костюшкин растрогал соцсети снимком с младшим сыном
Пенсионеров хотят лишить прав распоряжаться собственной квартирой
Светлана Лобода восхитила поклонников соблазнительной фигурой
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Умер Дмитрий Брусникин
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Больному раком Юдашкину вырезали почку и часть легкого - СМИ
СМИ: Фото Бледанс в кровати с сыном возмутило Сеть
Женщина-кошка: Светлана Ходченкова путешествует по США
Стильные Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вышли в свет
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
12:49 (мск), источник: РИА Недвижимость

Недостроенные дома Urban Group взяли под охрану

МОСКВА, 10 авг — РИА Недвижимость. Все строительные площадки и имущество обанкротившегося подмосковного девелопера Urban Group находятся под охраной, говорится в пресс-релизе конкурсного управляющего входившими в группу компаниями-застройщиками Светлана Аглинишкене.

Как уточняется в сообщении, заключен договор с ЧОП «Бастион» на охрану строительных площадок и имущества жилых комплексов «Опалиха О3», «Солнечная система», «Митино 03», «Видный город», «Лайково» и «Лесобережный».

«Это позволило обеспечить сохранность строительных материалов и техники, и даст возможность возобновить строительные работы на площадках в кратчайшие сроки», — отмечается в пресс-релизе.

Urban Group — один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области 9 июля признал банкротом пять компаний, входящих в группу, и ввел в них конкурсное производство. Все дома и объекты инфраструктуры Urban Group планируется достроить до конца 2022 года за счет Фонда защиты прав дольщиков, бюджета Подмосковья и федеральных средств.

 У Британии были свои планы на Керченский мост
Российская глушь: где можно купить самое дешевое жилье
Помощник Путина предложил изъять 500 млрд рублей у металлургов
«Цунами из облаков» накрыло американский город
Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую подлодку
Крупнейший грузовой самолет ВВС США приземлился на нос (видео)
Ученые опровергли миф о вреде соли
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Спорт
«Зенит» разгромлен, но Семака любят. Нонсенс? Рассуждения на тему Сергея Семака после поражения петербургского клуба в Беларуси
Hi-Tech
Palm возвращается на рынок: каким будет новое устройство от легендарного бренда? Совсем не таким, как вы думаете.
Авто
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно Водитель на стареньком Lexus решил проучить владельца Mazda за неверный, по его мнению, маневр. Разнял враждующих Mitsubishi
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь