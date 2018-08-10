Синоптики Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий
(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). В восточных районах Татарстана днем в субботу, 11 августа, местами снова ожидаются грозы, сообщает Гидрометцентр РТ.
(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). В восточных районах Татарстана днем в субботу, 11 августа, местами снова ожидаются грозы, сообщает Гидрометцентр РТ.
Отмечается, что порывы ветра кратковременно будут усиливаться до 15−20 м/с.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в столицу Татарстана вновь придет жара.