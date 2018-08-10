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12:37 (мск), источник: РИА Крым

В Мининформе рассказали о мерах по улучшению качества сотовой связи в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. До конца текущего года в Крыму будут введены в эксплуатацию ряд базовых станций, что позволит существенно улучшить качество мобильной связи в Крыму. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал министр внутренней политики информации и связи РК Сергей Зырянов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, на сегодняшний день наибольшие проблемы с качеством связи наблюдаются в восточных регионах полуострова (Керчь, Феодосия, Судак), а также на Южном берегу Крыма. Как отметил Зырянов, большой наплыв туристов в этом году привел к значительной нагрузке на базовые станции в этих регионах.

«В конце прошлого года наш основной оператор мобильной связи — “К-Телеком” — закупил 150 комплектов для модернизации базовых станций. Эта модернизация должна была происходить до конца 2018 года, чтобы завершить ее к открытию Крымского моста. Но мост был введен в эксплуатацию уже в мае этого года. Компания не успевала за темпами этого строительства. Из этих 150 комплектов было установлено только 80. Емкостей наших базовых станций пока не хватает для обработки и передачи данных в том количестве, в котором они сейчас поступают», — пояснил министр.

Глава Мининформа заверил, что в ближайшее время в Крыму будут построены дополнительные базовые станции.

«В прошлом году было заключено инвестиционное соглашение на улучшение качества связи на Южном берегу Крыма. По этому соглашению планируется построить 15 базовых станций в Крыму, а также 5 — в Севастополе. В 2018 году — начале 2019 года они начнут работать», — рассказал Зырянов.

Он уточнил, что в рамках данного договора на сегодняшний день заложен фундамент для четырех базовых станций. Подрядчик планирует установить их к началу сентября этого года.

Кроме того, в течение ближайших нескольких недель планируется завершить процедуру подключения к электричеству четырех новых базовых станций: двух — в Керчи и по одной — в Алуште и Сакском районе.

Также, по словам министра, базовая станция будет установлена на острове Тузла. Это существенно улучшит качество сотовой связи в зоне Крымского моста.

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