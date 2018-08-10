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12:47 (мск), источник: Playboy

GTA на Диком Западе: в сети появился первый геймплей Red Dead Redemption 2

Компания Rockstar Games, занимающаяся выпуском серии игр GTA, представила первый геймплей одной из самых ожидаемых игр 2018 года Read Dead Redemption 2.

Сюжет новой игры разворачивается вокруг событий 1899 года на Диком Западе, когда американские власти полным ходом избавлялись от вооруженных группировок и беззакония.

Главным героем вестерна станет Артур Морган — один из членов банды, которой пришлось пуститься в бега, скрываясь от правосудия. В геймплейном ролике показано, как Морган вместе со своими компаньонами разбивают лагеря, охотятся на животных, спят в палатках, играют в азартные игры и рассказывают друг другу лихие истории.

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Игровой мир Red Dead Redemption 2 станет полностью открытым. Игрок будет решать, куда ему направиться, какие задания выполнять и как вести себя в той или иной ситуации. Например, главный герой может вступить в словесную перепалку, нарвавшись на конфликт, или наоборот, проявить мастерство дипломатии и уйти от разборки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что сюжет второй части игры будет развиваться до событий первой. В Red Dead Redemption 2 также появится главный персонаж из предыдущей части — Джон Марстон.

Игра выйдет 26 октября 2018 года и будет доступна владельцам Playstation 4 и Xbox One.

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