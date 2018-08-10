GTA на Диком Западе: в сети появился первый геймплей Red Dead Redemption 2

Сюжет новой игры разворачивается вокруг событий 1899 года на Диком Западе, когда американские власти полным ходом избавлялись от вооруженных группировок и беззакония.

Главным героем вестерна станет Артур Морган — один из членов банды, которой пришлось пуститься в бега, скрываясь от правосудия. В геймплейном ролике показано, как Морган вместе со своими компаньонами разбивают лагеря, охотятся на животных, спят в палатках, играют в азартные игры и рассказывают друг другу лихие истории.

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Игровой мир Red Dead Redemption 2 станет полностью открытым. Игрок будет решать, куда ему направиться, какие задания выполнять и как вести себя в той или иной ситуации. Например, главный герой может вступить в словесную перепалку, нарвавшись на конфликт, или наоборот, проявить мастерство дипломатии и уйти от разборки.

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Стоит отметить, что сюжет второй части игры будет развиваться до событий первой. В Red Dead Redemption 2 также появится главный персонаж из предыдущей части — Джон Марстон.

Игра выйдет 26 октября 2018 года и будет доступна владельцам Playstation 4 и Xbox One.