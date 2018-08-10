Красноярцев возмутило качество реставрации института искусств
На его восстановление власти потратили почти 34 млн рублей.
На его восстановление власти потратили почти 34 млн рублей.
Реставрацию фасада исторического здания на проспекте Мира, 98 в Красноярске провели из рук вон плохо. Об этом у себя на странице в социальной сети написал местный дизайнер Роман Киларджян.
Это здание является объектом культурного наследия Красноярского края. Оно было построено в 1914 году как Доходный дом Енисейской Епархии. Сейчас здесь находится Красноярский государственный институт искусств и, что примечательно, Управление Минкульта РФ по Сибири.
Торги на право реставрировать памятник архитектуры прошли в мае 2017 года. Выиграла их московская фирма «Интеграл», которая оказалась единственным участником. Закончила работы она в конце июня 2018 года, получив за них почти 34 млн рублей.
«То, что они сделали нельзя назвать реставрацией — пишет Роман, — элементы, подлежащие восстановлению, должны быть восстановлены, а не подлежащие — заменены на аналогичные (и сегодня это, без всякого сомнения, технически возможно). Здесь же они просто исчезли».
Красноярец имеет в виду декоративные деревянные резные элементы, которые украшали оконные рамы на фасаде (он их называет косичками), придавая им объем — их просто удалили, заменив простой плоской рамой.
Также красноярца возмутило качество входной двери и ее установки. В частности, он указал на то, что при ее изготовлении использовали некачественную древесину и фурнитуру, а сами работы выполнены недостаточно квалифицировано,
Связаться со Службой по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края не удалось — на звонки Newslab.ru там не ответили. По словам красноярца, на его обращение ведомство заявило, что ничего не решает, потому что деньги выделяла Москва — речь идет о федеральной государственной «Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации», которая и выступала заказчиком работ.
«Сейчас в ДСРиР я написал обращение, потому как лучшее, что сегодня может произойти — эту работу просто не примут», — резюмирует Киларджян. Узнать позицию ведомства в этом вопросе также не удалось — звонки редакции остались без ответа.