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12:55 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев возмутило качество реставрации института искусств

На его восстановление власти потратили почти 34 млн рублей.

Реставрацию фасада исторического здания на проспекте Мира, 98 в Красноярске провели из рук вон плохо. Об этом у себя на странице в социальной сети написал местный дизайнер Роман Киларджян.

Это здание является объектом культурного наследия Красноярского края. Оно было построено в 1914 году как Доходный дом Енисейской Епархии. Сейчас здесь находится Красноярский государственный институт искусств и, что примечательно, Управление Минкульта РФ по Сибири.

Торги на право реставрировать памятник архитектуры прошли в мае 2017 года. Выиграла их московская фирма «Интеграл», которая оказалась единственным участником. Закончила работы она в конце июня 2018 года, получив за них почти 34 млн рублей.

«То, что они сделали нельзя назвать реставрацией — пишет Роман, — элементы, подлежащие восстановлению, должны быть восстановлены, а не подлежащие — заменены на аналогичные (и сегодня это, без всякого сомнения, технически возможно). Здесь же они просто исчезли».

Красноярец имеет в виду декоративные деревянные резные элементы, которые украшали оконные рамы на фасаде (он их называет косичками), придавая им объем — их просто удалили, заменив простой плоской рамой.

Также красноярца возмутило качество входной двери и ее установки. В частности, он указал на то, что при ее изготовлении использовали некачественную древесину и фурнитуру, а сами работы выполнены недостаточно квалифицировано, из-за чего двери получились неровными. К тому же, при их установке не соблюдены необходимые стандарты, что, по мнению Киларджяна, приведет к быстрому выходу из строя.

Связаться со Службой по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края не удалось — на звонки Newslab.ru там не ответили. По словам красноярца, на его обращение ведомство заявило, что ничего не решает, потому что деньги выделяла Москва — речь идет о федеральной государственной «Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации», которая и выступала заказчиком работ.

«Сейчас в ДСРиР я написал обращение, потому как лучшее, что сегодня может произойти — эту работу просто не примут», — резюмирует Киларджян. Узнать позицию ведомства в этом вопросе также не удалось — звонки редакции остались без ответа.

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