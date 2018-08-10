Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Совфед озвучил ответные санкции России против США
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Бледанс раскритиковали за неподобающие снимки с сыном
Пенсионеров хотят лишить прав распоряжаться собственной квартирой
Стильные Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вышли в свет
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
10 секретных материалов о Джиллиан Андерсон: к 50-летию актрисы
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
Больному раком Юдашкину вырезали почку и часть легкого - СМИ
СМИ: Фото Бледанс в кровати с сыном возмутило Сеть
Светлана Лобода восхитила поклонников соблазнительной фигурой
Ксения Собчак в эффектном наряде «изобразила розового фламинго»
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Что будет с ценами на бензин после повышения НДС
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
12:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Всё, ради спорта: к чемпионату по хоккею в Новосибирске появятся новые улицы

Новые улицы и транспортные маршруты появятся в городе благодаря проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил разработать комплексную программу по подготовке и проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году в Новосибирске.

Он подчеркнул, что подготовка не должна ограничиваться только строительством станции метро «Спортивная», ледового дворца спорта и благоустройством прилегающей к ним территории.

— Возможно, изменятся схемы маршрутов общественного транспорта, появятся новые туристические маршруты, также надо подготовить места для проживания спортсменов и болельщиков, — перечислил мэр.

В программу также должны войти проекты по строительству новых улиц, модернизации трамвайных линий, обновлению фасадов домов и другие мероприятия.

— Все перечисленные работы сейчас ведутся. Поручено в течение месяца собрать все предложения и планы профильных подразделений мэрии и городских служб. Затем будет сформирован комплексный документ, который подготовят департамент экономики и стратегического планирования мэрии и департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии, — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Все новости региона
 Украинская армия взорвала «скорую помощь» с медиками на Донбассе
Сборная Украины по футболу отказалась поселяться в отель "Москва" в Чехии
Помощник Путина предложил изъять 500 млрд рублей у металлургов
Успенская церковь XVIII века полностью сгорела в Карелии
По американскому городу прокатилось «цунами из облаков» (видео)
Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую подлодку
Крупнейший грузовой самолет ВВС США приземлился на нос (видео)
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Ученые опровергли миф о вреде соли
Спорт
«Зенит» разгромлен, но Семака любят. Нонсенс? Рассуждения на тему Сергея Семака после поражения петербургского клуба в Беларуси
Hi-Tech
Palm возвращается на рынок: каким будет новое устройство от легендарного бренда? Совсем не таким, как вы думаете.
Авто
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно Водитель на стареньком Lexus решил проучить владельца Mazda за неверный, по его мнению, маневр. Разнял враждующих Mitsubishi
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь