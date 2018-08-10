Всё, ради спорта: к чемпионату по хоккею в Новосибирске появятся новые улицы
Новые улицы и транспортные маршруты появятся в городе благодаря проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Новые улицы и транспортные маршруты появятся в городе благодаря проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил разработать комплексную программу по подготовке и проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году в Новосибирске.
Он подчеркнул, что подготовка не должна ограничиваться только строительством станции метро «Спортивная», ледового дворца спорта и благоустройством прилегающей к ним территории.
— Возможно, изменятся схемы маршрутов общественного транспорта, появятся новые туристические маршруты, также надо подготовить места для проживания спортсменов и болельщиков, — перечислил мэр.
— Все перечисленные работы сейчас ведутся. Поручено в течение месяца собрать все предложения и планы профильных подразделений мэрии и городских служб. Затем будет сформирован комплексный документ, который подготовят департамент экономики и стратегического планирования мэрии и департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии, — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.