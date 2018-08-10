Всё, ради спорта: к чемпионату по хоккею в Новосибирске появятся новые улицы

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил разработать комплексную программу по подготовке и проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году в Новосибирске.

Он подчеркнул, что подготовка не должна ограничиваться только строительством станции метро «Спортивная», ледового дворца спорта и благоустройством прилегающей к ним территории.

— Возможно, изменятся схемы маршрутов общественного транспорта, появятся новые туристические маршруты, также надо подготовить места для проживания спортсменов и болельщиков, — перечислил мэр.

В программу также должны войти проекты по строительству новых улиц, модернизации трамвайных линий, обновлению фасадов домов и другие мероприятия.