Новые карусели в омском парке бьют рекорды посещаемости

Директор Парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ Константин Лукашевич рассказал, что новые аттракционы пользуются у омичей небывалым спросом — их загрузка увеличилась на 50%. Речь идет о «Вальсе» и «Драконах», которые установили 8 августа и 10 июля.

По словам Лукашевича, эти карусели и раньше были очень популярны, а теперь в обновленном виде привлекают еще больше внимания.

Не исключено, что в ближайшем времени парк купит аттракцион, которого еще не было. Однако сначала необходимо «обсудить» обновку с омичами, чтобы узнать, будет ли она приносить прибыль. Ведь огромную долю всего бюджета парка составляет именно прибыль от развлечений.

— Покупка совершенно нового аттракциона — это риск для предприятия, поэтому нам важно узнать мнение горожан, что им интересно, — говорит Константин Лукашевич.