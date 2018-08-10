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12:58 (мск), источник: Om1.ru

Новые карусели в омском парке бьют рекорды посещаемости

Предполагается, что уже к концу летнего сезона 2019 года они окупятся.

Директор Парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ Константин Лукашевич рассказал, что новые аттракционы пользуются у омичей небывалым спросом — их загрузка увеличилась на 50%. Речь идет о «Вальсе» и «Драконах», которые установили 8 августа и 10 июля.

По словам Лукашевича, эти карусели и раньше были очень популярны, а теперь в обновленном виде привлекают еще больше внимания.

Не исключено, что в ближайшем времени парк купит аттракцион, которого еще не было. Однако сначала необходимо «обсудить» обновку с омичами, чтобы узнать, будет ли она приносить прибыль. Ведь огромную долю всего бюджета парка составляет именно прибыль от развлечений.

 — Покупка совершенно нового аттракциона — это риск для предприятия, поэтому нам важно узнать мнение горожан, что им интересно, — говорит Константин Лукашевич.

Напомним, «Драконы» обошлись парку в 5,4 миллиона рублей, «Вальс» — в 5,1 миллиона.

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