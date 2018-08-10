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13:00 (мск), источник: СуперОмск

Дождь, холод, грозы: синоптики рассказали о погоде в Омской области на неделю

Синоптики Обь-Иртышского УГМС анонсировали прогноз погоды на ближайшую неделю. Согласно данным специалистов, выходные в регионе выдадутся дождливыми.

Сегодня Омская область находится во власти циклона и его атмосферных фронтов. Во многих районах идут дожди, местами сильные грозы и порывистые ветры. В выходные, 11 и 12 августа, солнца и жары ждать не стоит.

«В выходные дни в тылу циклона сохранится дождливая погода. Интенсивность дождей будет разной: от небольших до сильных, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха понизится», — сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Елена Адаренко.

Потепление наступит на следующей неделе. Однако несмотря на то, что температура воздуха будет постепенно повышаться, погода останется неустойчивой. Синоптики обещают местами кратковременные дожди и грозы.

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