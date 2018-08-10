Дождь, холод, грозы: синоптики рассказали о погоде в Омской области на неделю

Сегодня Омская область находится во власти циклона и его атмосферных фронтов. Во многих районах идут дожди, местами сильные грозы и порывистые ветры. В выходные, 11 и 12 августа, солнца и жары ждать не стоит.

«В выходные дни в тылу циклона сохранится дождливая погода. Интенсивность дождей будет разной: от небольших до сильных, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха понизится», — сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Елена Адаренко.