Дождь, холод, грозы: синоптики рассказали о погоде в Омской области на неделю
Синоптики
Синоптики
Сегодня Омская область находится во власти циклона и его атмосферных фронтов. Во многих районах идут дожди, местами сильные грозы и порывистые ветры. В выходные, 11 и 12 августа, солнца и жары ждать не стоит.
«В выходные дни в тылу циклона сохранится дождливая погода. Интенсивность дождей будет разной: от небольших до сильных, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха понизится», — сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Елена Адаренко.
Потепление наступит на следующей неделе. Однако несмотря на то, что температура воздуха будет постепенно повышаться, погода останется неустойчивой. Синоптики обещают местами кратковременные дожди и грозы.