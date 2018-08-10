В Уфе на три дня перекроют дорогу
Ограничения будут действовать в северной части столицы.
Ограничения будут действовать в северной части столицы.
В уфимской Черниковке на три дня перекроют участок дороги на пересечении улиц Первомайской и Ульяновых.
В мэрии рассказали, что на участке будут проводиться капитальный ремонт тепломагистрали. Ограничения будут действовать три дня — с 22 часов 10 августа до 6 часов утра 13 августа. Потерпеть временные неудобства придется не только автомобилистам — власти города на время приостановят движение троллейбусов № 4, 8 и 9.
После проведения работ сотрудники ремонтной организации восстановят поврежденный асфальт.