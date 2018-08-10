В Прикамье стартовал ретро-автопробег

В Перми стартовал автопробег на ретроавтомобилях. Участники — ГАЗ-14 «Чайка», ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ-24 «Волга», ГАЗ-31022 «Волга», «Москвичи» и классические «Жигули». Им предстоит преодолеть 700 километров на юг края и обратно. Маршрут пройдет через Очер, Чайковский, Чернушку и Осу. Жители этих городов смогут пообщаться с участниками пробега, узнать о вкладе пермских предприятий в отечественный автопром, а также сфотографироваться с раритетными машинами.