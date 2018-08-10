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12:51 (мск), источник: Вести - Пермь

В Прикамье стартовал ретро-автопробег

Раритетным машинам предстоит преодолеть 700 километров на юг края и обратно.

Источник: Вести - Пермь

В Перми стартовал автопробег на ретроавтомобилях. Участники — ГАЗ-14 «Чайка», ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ-24 «Волга», ГАЗ-31022 «Волга», «Москвичи» и классические «Жигули». Им предстоит преодолеть 700 километров на юг края и обратно. Маршрут пройдет через Очер, Чайковский, Чернушку и Осу. Жители этих городов смогут пообщаться с участниками пробега, узнать о вкладе пермских предприятий в отечественный автопром, а также сфотографироваться с раритетными машинами.

В субботу 11 августа в Чернушке пройдет встреча с местными коллекционерами ретротехники и членами регионального отделения Российского военно-исторического общества, а 12 августа утром автоколонна с флагами проедет по городу Оса. Финиширует пробег в Перми в воскресенье, встретить ретроавтомобили можно во дворе музея «Ретро гараж» около 8 часов вечера.

Подробности выясняла Карина Бурьян.

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