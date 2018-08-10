11 и 12 августа будут отменены скоростные рейсы по Волге по маршруту «Самара-Тольятти»
Ограничение связано с проведением фестиваля «Жигулевская вишня» и соответственным увеличением пассажиропотока.
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Ограничение связано с проведением фестиваля «Жигулевская вишня» и соответственным увеличением пассажиропотока.
Желающие могут вернуть уже приобретенные билеты.
Самарское речное пассажирское предприятие в связи с этим фактом приносит извинения и информирует, что 11 и 12 августа будут организованы дополнительные рейсы по маршрутам «Самара-Ширяево» и «Самара-Зольное».