В аэропорту Кишинева пассажирам вручают туристические паспорта
Людям, прибывающим в столичный аэропорт, начали вручать «Туристические паспорта». Это буклет о различных достопримечательностях страны. Также к нему прилагаются скидочные купоны.
Людям, прибывающим в столичный аэропорт, начали вручать «Туристические паспорта». Это буклет о различных достопримечательностях страны. Также к нему прилагаются скидочные купоны.
Пассажиры отнеслись к нововведению с энтузиазмом. Люди говорят, что в Молдове много интересных мест и теперь можно быстро выбрать, что именно посетить.
Особенно радуют Туристические паспорта иностранцев. Они рассказали журналистам, что это очень хорошая инициатива, которая поможет людям из других стран изучить Молдову, а также привлечет сюда новых туристов.
«Туристические паспорта» будут вручать на КПП с самым большим пассажиропотоком. Раздать намерены несколько тысяч буклетов.