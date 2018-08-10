В аэропорту Кишинева пассажирам вручают туристические паспорта

Источник: Actualitati.md

Пассажиры отнеслись к нововведению с энтузиазмом. Люди говорят, что в Молдове много интересных мест и теперь можно быстро выбрать, что именно посетить.

Особенно радуют Туристические паспорта иностранцев. Они рассказали журналистам, что это очень хорошая инициатива, которая поможет людям из других стран изучить Молдову, а также привлечет сюда новых туристов.