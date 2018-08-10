Постройневшая Рианна произвела фурор на пляже: фото
Тренировки в спортивном зале пошли Рианне не пользу: теперь никто не будет подозревать артистку в беременности, как это было раньше.
Тренировки в спортивном зале пошли Рианне не пользу: теперь никто не будет подозревать артистку в беременности, как это было раньше.
Некоторое время назад зарубежные СМИ писали о том, что Рианна беременна. Поводом для разговоров послужил округлившийся живот, который она пыталась скрыть за свободной одеждой. Как оказалось, причины изменения фигуры Рири — излишний вес. Артистка взяла себя в руки и стала усиленно тренироваться в спортзале. В одном из интервью она рассказала, что ей даже пришлось отказаться от любимых макарон с сыром. Жертвы оправдали себя — Рианне удалось вернуться в форму. Обновленной фигурой она похвасталась на дне рождения ее личного парикмахера Юсефа Уильямса.
Рианна с друзьями.
Праздник прошел на пляже. Рири в красном купальнике выглядела как настоящий «спасатель Малибу». Плоский живот, стройные ноги — поклонники пришли в восторг от того, как выглядит их кумир.
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Рианна с друзьями.
Кстати, не так давно Рианна выпустила коллекцию