Речной карнавал ограничит на день движение в центре Петербурга. Изменения вступают в силу с 11 часов 11 августа и продлятся до 14:00 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В эти дни движение транспортных средств будет ограничено по набережной реки Мойки на участке от Аптекарского переулка до 1-го Садового моста, проезду вдоль Марсова поля, а также Царицынскому проезду.

Речной карнавал пройдет в Северной столице в воскресенье, 12 августа. В шествии судов примут участие команды из 18 районов города. Праздник начнется в 12 часов, торжественная церемония — в 13:00. Посмотреть на карнавал можно будет с набережной реки Мойки. Также его будут транслировать на больших экранах, установленных на набережной.