Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
4-летняя Лиза Галкина стала копией отца
Заболевшая раком жена Асада выступила с обращением
Йога в купальнике: Альбина Джанабаева показала, на что способна
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Умер Дмитрий Брусникин
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Больному раком Юдашкину вырезали почку и часть легкого: Кобзон
СМИ: Фото Бледанс в кровати с сыном возмутило Сеть
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50
Джонатан Риз Майерс украсил обложку Event Magazine
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
1010 стран с самым дешевым бензином
14:23 (мск), источник: Piter.tv

Речной карнавал ограничит на день движение в центре Петербурга

Движение будет ограничено с 11 часов 11 августа до 14:00 13 августа в Центральном и Адмиралтейском районах города.

Речной карнавал ограничит на день движение в центре Петербурга. Изменения вступают в силу с 11 часов 11 августа и продлятся до 14:00 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В эти дни движение транспортных средств будет ограничено по набережной реки Мойки на участке от Аптекарского переулка до 1-го Садового моста, проезду вдоль Марсова поля, а также Царицынскому проезду.

Речной карнавал пройдет в Северной столице в воскресенье, 12 августа. В шествии судов примут участие команды из 18 районов города. Праздник начнется в 12 часов, торжественная церемония — в 13:00. Посмотреть на карнавал можно будет с набережной реки Мойки. Также его будут транслировать на больших экранах, установленных на набережной.

Ранее мы писали, что в период с 5 по 12 августа 2018 года на Вантовом мосту перекроют две полосы движения.

Все новости региона
 Французы покорили петербуржцев горящим троллейбусом на фестивале уличных
VKFEST: Александр Невзоров "Бог не нужен для объяснения ни единого факта"
Кремль подтвердил предложение изъять сверхдоходы у металлургов
Медведь напал на человека в центре Архангельска
Необычное поведение тасманийского дьявола снято лесной камерой
Крупнейший грузовой самолет ВВС США приземлился на нос (видео)
Дмитрий Медведев сравнил пенсионную реформу с горьким лекарством
Ученые опровергли миф о вреде соли
По американскому городу прокатилось «цунами из облаков» (видео)
Спорт
«Зенит» разгромлен, но Семака любят. Нонсенс? Рассуждения на тему Сергея Семака после поражения петербургского клуба в Беларуси
Hi-Tech
Palm возвращается на рынок: каким будет новое устройство от легендарного бренда? Совсем не таким, как вы думаете.
Авто
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно Водитель на стареньком Lexus решил проучить владельца Mazda за неверный, по его мнению, маневр. Разнял враждующих Mitsubishi
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь