Возле Высокого моста открыли памятник калининградскому сому
На набережной Рыбной деревни торжественно открыли памятник калининградскому сому. Об этом сообщает корреспондент «Клопс».
На набережной Рыбной деревни торжественно открыли памятник калининградскому сому. Об этом сообщает корреспондент «Клопс».
На церемонию пришли десятки калининградцев. Перед началом мероприятия публику развлекали артисты на ходулях.
Идею для скульптуры выбирали среди работ детей, которые участвовали в конкурсе «На Фонтанке —
Скульптура выполнена из бронзы, на её изготовление у команды скульптора Андрея Шевцова ушло полгода. Уже родилась традиция: потереть нос сому — к большой удаче.
Летом 2016 года при реконструкции Высокого моста водолазы заявили, что наткнулись на огромного сома весом более 200 килограммов. Власти Калининграда решили установить ему памятник. Детям предложили придумать, как будет выглядеть скульптура.