Возле Высокого моста открыли памятник калининградскому сому

На церемонию пришли десятки калининградцев. Перед началом мероприятия публику развлекали артисты на ходулях.

Идею для скульптуры выбирали среди работ детей, которые участвовали в конкурсе «На Фонтанке — Чижик-пыжик, на Преголе будет Сом». Его победителем стал Петя Зороастров, которому в день открытия памятника, 10 августа, исполнилось семь лет.

Скульптура выполнена из бронзы, на её изготовление у команды скульптора Андрея Шевцова ушло полгода. Уже родилась традиция: потереть нос сому — к большой удаче.