Нижегородские аграрии приступили к закладке будущего урожая

Источник: Newsroom24.ru

Первые 400 га озимых посеяны в Нижегородской области, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

«Озимая культура — это страховая культура, которая менее подвержена летней и весенней засухе и в любой год независимо от погодных условий дает неплохой урожай», — подчеркнул и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Алексей Морозов.

Сейчас аграриями ведутся работы по протравливанию семян озимых культур и подготовке почв под посев.