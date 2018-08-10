Нижегородские аграрии приступили к закладке будущего урожая
Посеяны первые 400 га озимых культур.
Посеяны первые 400 га озимых культур.
Первые 400 га озимых посеяны в Нижегородской области, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.
«Озимая культура — это страховая культура, которая менее подвержена летней и весенней засухе и в любой год независимо от погодных условий дает неплохой урожай», — подчеркнул и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Алексей Морозов.
Сейчас аграриями ведутся работы по протравливанию семян озимых культур и подготовке почв под посев.
Напомним, глава региона Глеб Никитин дал поручение увеличить господдержку на подготовку к посевной кампании почти на 200 млн рублей.