Мужчина купил жидкий арбуз в Сясьстрое

Источник: AP 2018

В городе Сясьстрой Волховского района Ленинградской области мужчина купил желтый арбуз, к тожу же еще жидкий. Об этом сообщается в группе «Говорит Сясьстрой».

В группе города в социальной сети «ВКонтакте» сясьстроец опубликовал фотографию и видео необычного «жидкого» арбуза.

Купили в Магните арбуз, какой-то неправильный. Внутри водянистая желтая кашица, на вкус совсем не сахарный. С виду как обычный арбуз. Что за сорт такой?.

Покупатель.

Срезав верхнюю часть арбуза, мужчина обнаружил внутри жидкую желтую кашу. Он удивился, так как надеялся попробовать обычный красный арбуз. О таком сорте он рашьне ничего не слышал, поэтому спросил у людей в соцсетях. Кто-то предположил, что это желтый сорт арбуза, но и он должен быть твердым, а не жидким и даже немного слаще красного.