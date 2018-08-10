Мужчина купил жидкий арбуз в Сясьстрое
На вкус содержимое оказалось кислым, но не испорченным.
На вкус содержимое оказалось кислым, но не испорченным.
В городе Сясьстрой Волховского района Ленинградской области мужчина купил желтый арбуз, к тожу же еще жидкий. Об этом сообщается в группе «Говорит Сясьстрой».
В группе города в социальной сети «ВКонтакте» сясьстроец опубликовал фотографию и видео необычного «жидкого» арбуза.
Купили в Магните арбуз,
Покупатель.
Срезав верхнюю часть арбуза, мужчина обнаружил внутри жидкую желтую кашу. Он удивился, так как надеялся попробовать обычный красный арбуз. О таком сорте он рашьне ничего не слышал, поэтому спросил у людей в соцсетях.
Покупатель вылил содержимое в кружку и попробовал, на вкус содержимое немного кислое, но не испорченное. При покупке арбуз внешне ничем не отличался от других.