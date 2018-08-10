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13:47 (мск), источник: Ведомости

Apple подала иск к Шереметьевской таможне из-за iWatch

Российская дочерняя компания Apple — «Эппл Рус» — обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском против Шереметьевской таможни, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма иска — 146,1 млн рублей. Пока суд оставил это дело без движения. RNS со ссылкой на пресс-службу таможни уточняет, что претензии «Эппл Рус» касаются таможенных платежей за смарт-часы iWatch.

В тексте определения говорится, что российская «дочка» Apple оспаривает решение Шереметьевской таможни, принятое в апреле, и требует вернуть перечисленные регулятору платежи на 42,9 млн руб. Основные претензии Apple к таможне вызвали начисленные проценты — свыше 103 млн руб. С учетом уплаты госпошлины сумма исковых требований компании составила 146,1 млн руб.

Представитель таможни уточнил, что таможня «не имеет возможности прокомментировать доводы, положенные “Эппл Рус” в основу своих требований», поскольку пока не получила копию иска от Apple. «Исходя из определения суда, обжалуемое письмо содержит отказ таможенного органа о внесении изменений в 34 таможенные декларации в отношении электронных товаров “Умные часы”», — отметил собеседник RNS. По его словам, «дочка» американской компании оспаривает решение таможни, принятое в связи с «техническими ошибками, допущенными “Эппл Рус” при подаче соответствующих заявлений». Он подчеркнул, что компания не подавала исправленную версию этих заявлений в таможню.

Ранее Apple уже подавала несколько исков в отношении Центрального таможенного управления и Шереметьевской таможни. Тогда компания требовала признать iWatch портативным устройством. Таможенные органы, в свою очередь, оформляли продукты Apple как наручные часы. В сентябре прошлого года Верховный суд поддержал Apple, признав ее устройство предназначенным для передачи данных.

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