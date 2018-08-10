Apple подала иск к Шереметьевской таможне из-за iWatch

В тексте определения говорится, что российская «дочка» Apple оспаривает решение Шереметьевской таможни, принятое в апреле, и требует вернуть перечисленные регулятору платежи на 42,9 млн руб. Основные претензии Apple к таможне вызвали начисленные проценты — свыше 103 млн руб. С учетом уплаты госпошлины сумма исковых требований компании составила 146,1 млн руб.

Представитель таможни уточнил, что таможня «не имеет возможности прокомментировать доводы, положенные “Эппл Рус” в основу своих требований», поскольку пока не получила копию иска от Apple. «Исходя из определения суда, обжалуемое письмо содержит отказ таможенного органа о внесении изменений в 34 таможенные декларации в отношении электронных товаров “Умные часы”», — отметил собеседник RNS. По его словам, «дочка» американской компании оспаривает решение таможни, принятое в связи с «техническими ошибками, допущенными “Эппл Рус” при подаче соответствующих заявлений». Он подчеркнул, что компания не подавала исправленную версию этих заявлений в таможню.