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16:41 (мск), источник: Кубань 24

В Новороссийске на Дне города выступят Сосо Павлиашвили и Дима Билан

Праздничные мероприятия пройдут с 25 августа и завершатся 6 октября во всех районах города. Главное торжество состоится 12 сентября.

Вместе со 180-летием жители отметят 45-летие со дня присвоения звания «Город-герой» и 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. На заседании в мэрии обсудили программу мероприятий.

С 28 августа начнет свою работу I Международный театральный фестиваль «Театральная гавань». Для детей 2 сентября пройдет большой общегородской праздник «Волшебная парта».

День Новороссийской Военно-морской базы запланирован на 8 сентября. В 9:00 в акватории бухты пройдет парад кораблей и городской турнир по гонкам на ялах.

Основные праздничные мероприятия намечены на 12 сентября. В школах пройдут праздничные линейки, посвященные Дню города. В 9:00 состоится торжественное возложение цветов к памятнику Отцам-Основателям Новороссийска — адмиралам Лазареву, Серебрякову и Раевскому. В 15:00 в парке имени Фрунзе гостей соберет фестиваль «Многоцветье Новороссийска», а с 16:00 в парке имени Ленина начнут работу выставки прикладного творчества, концертная программа для молодежи «Город молодых». Хедлайнерами вечернего гала-концерта станут певцы Сосо Павлиашвили и Дима Билан.

На горе Кабахаха 13 сентября в 10:00 пройдет ритуал перезахоронения останков воинов Великой Отечественной войны. На площади у морского вокзала 14 сентября пройдет фестиваль национальных культур «Новороссияне», сообщает пресс-служба мэрии.

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