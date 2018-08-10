В Новороссийске на Дне города выступят Сосо Павлиашвили и Дима Билан
Праздничные мероприятия пройдут с 25 августа и завершатся 6 октября во всех районах города. Главное торжество состоится 12 сентября.
Праздничные мероприятия пройдут с 25 августа и завершатся 6 октября во всех районах города. Главное торжество состоится 12 сентября.
Вместе со 180-летием жители отметят 45-летие со дня присвоения звания «Город-герой» и 75-ю годовщину освобождения от
С 28 августа начнет свою работу I Международный театральный фестиваль «Театральная гавань». Для детей 2 сентября пройдет большой общегородской праздник «Волшебная парта».
День Новороссийской
Основные праздничные мероприятия намечены на 12 сентября. В школах пройдут праздничные линейки, посвященные Дню города. В 9:00 состоится торжественное возложение цветов к памятнику
На горе Кабахаха 13 сентября в 10:00 пройдет ритуал перезахоронения останков воинов Великой Отечественной войны. На площади у морского вокзала 14 сентября пройдет фестиваль национальных культур «Новороссияне», сообщает