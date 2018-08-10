В новых учебниках увеличится число заданий с белорусским контекстом

В связи с внедрением в 2018/2019 учебном году в учреждениях общего среднего образования новой программы для 4-го и 8-го классов, подготовлены 44 учебника. Учебные пособия отличаются рядом особенностей, одна из них — увеличение числа заданий и упражнений с белорусским контекстом. «В учебниках появится больше упражнений и заданий с белорусским контекстом, то есть в текстах используется информация о достопримечательностях Беларуси, о ее спортивных и экономических достижениях, что имеет важное значение как в образовательном, так и воспитательном смысле», — отметила Валентина Гинчук.