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15:20 (мск), источник: БЕЛТА

В новых учебниках увеличится число заданий с белорусским контекстом

В связи с внедрением в 2018/2019 учебном году в учреждениях общего среднего образования новой программы для 4-го и 8-го классов, подготовлены 44 учебника.

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество заданий и упражнений с белорусским контекстом в обновленных учебниках для средней школы увеличится.

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Об этом сообщила на пресс-конференции в Минске директор научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства образования Беларуси Валентина Гинчук, передает корреспондент БЕЛТА.

В связи с внедрением в 2018/2019 учебном году в учреждениях общего среднего образования новой программы для 4-го и 8-го классов, подготовлены 44 учебника. Учебные пособия отличаются рядом особенностей, одна из них — увеличение числа заданий и упражнений с белорусским контекстом. «В учебниках появится больше упражнений и заданий с белорусским контекстом, то есть в текстах используется информация о достопримечательностях Беларуси, о ее спортивных и экономических достижениях, что имеет важное значение как в образовательном, так и воспитательном смысле», — отметила Валентина Гинчук.

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