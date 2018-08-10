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14:43 (мск), источник: Informburo.kz

В аэропорту Алматы усилили меры по отпугиванию птиц с аэродрома

В 2018 году пять случаев столкновения с птицами были зафиксированы в аэропорту Алматы, ещё пять — на этапе полёта вне аэропорта.

В международном аэропорту Алматы и в Комитете гражданской авиации РК прокомментировали проблему столкновения самолётов с птицами, которую авиакомпания «Эйр Астана» назвала угрозой безопасности полётов.

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Случаи столкновений с птицами происходят в летне-осенний период уборки урожая зерновых культур, сообщил президент аэропорта Алматы Болат Ержанов в ответе на запрос informburo.kz. Меры, который предпринимает аэропорт для отпугивания птиц, не дают стопроцентной гарантии отсутствия птиц на аэродроме и за его пределами в зонах захода на посадку и при наборе высоты при взлёте, отметил он.

«Чтобы избежать столкновений с птицами, приняты меры по усилению контроля и отпугивания птиц в пределах взлётно-посадочных полос. К инженеру-орнитологу в помощь по отпугиванию птиц выделены дополнительно четыре сотрудника аэродромной службы, в обязанности которых входит дежурство в пяти точках действующей взлётной полосы», — говорится в ответе аэропорта.

В аэропорту Алматы также рассказали, с помощью каких средств отпугивают пернатых с аэродрома. В арсенале аэропорта имеется:

пять биоакустических установок «Вird Gard Pro», (четыре стационарных, установленных вдоль взлётно-посадочной полосы, и одна мобильная, на автомобиле орнитологов); четыре газовых «Гром-пушки Е-3»; два шумовых пистолета «стартовый»; светосигнальные патроны «сигнал охотника»;. привлекаются специалисты самолётной системы безопасности (САБ) с изделием для отпугивания крупных птиц. Аэропорт также представил статистику столкновений самолётов с птицами за 2018 год.

Как видно из таблицы, в основном столкновения с птицами допускают борты авиакомпании «Эйр Астана».

Непосредственно в аэропорту Алматы за семь месяцев 2018 года произошло пять столкновений с птицами. 25 июля 2018 года столкновение с птицами привело к незначительному повреждению в верхней части фюзеляжа, 26 июля по той же причине был прерван взлёт.

«Столкновения воздушных судов с птицами представляют серьёзную угрозу безопасности полётов в мире уже давно, и поэтому проблема, поднятая АО “Эйр Астана”, является не новой в авиации. С увеличением авиарейсов, согласно мировой практике, растёт количество столкновений с птицами, исключить которые не удаётся», — прокомментировала и.о. заместителя председателя КГА Тоты Амирова в ответе на аналогичный запрос.

Она сообщила, что на сегодняшний день действуют Правила орнитологического обеспечения полётов гражданских воздушных судов в Республике Казахстан. Они предусматривают рекомендации ИКАО по выявлению и устранению условий, способствующих скоплению птиц, порядок оповещения и действия экипажа гражданских воздушных судов при полётах в сложной орнитологической обстановке.

Правила распространяются на все организации гражданской авиации РК.

«Уполномоченный орган в сфере гражданской авиации совместно с РГП “Казаэронавигация” оказывают помощь аэропортам в отношении орнитологического обеспечения полётов. Регулярно проводятся совместные совещания авиакомпаний с аэропортами, местными органами власти на предмет не допущения строительства мусороперерабатывающих предприятий и мусорных скоплений вблизи аэропортов», — говорится в ответе.

На сегодня создана рабочая группа по решению вопросов улучшения орнитологического обеспечения полётов в гражданской авиации РК, отметили в КГА.

В 2018 году было зарегистрировано 37 случаев столкновений самолётов «Эйр Астаны». 31 июля 2018 года авиакомпания сообщила об угрозе безопасности полётов из-за столкновений с птицами и попросила Комитет гражданской авиации, органы местной исполнительной власти и первых руководителей аэропортов Казахстана обратить внимание на орнитологическую ситуацию вблизи аэродромов.

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