В аэропорту Алматы усилили меры по отпугиванию птиц с аэродрома
В 2018 году пять случаев столкновения с птицами были зафиксированы в аэропорту Алматы, ещё пять — на этапе полёта вне аэропорта.
В 2018 году пять случаев столкновения с птицами были зафиксированы в аэропорту Алматы, ещё пять — на этапе полёта вне аэропорта.
В международном аэропорту Алматы и в Комитете гражданской авиации РК прокомментировали проблему столкновения самолётов с птицами, которую авиакомпания «Эйр Астана» назвала угрозой безопасности полётов.
Случаи столкновений с птицами происходят в
«Чтобы избежать столкновений с птицами, приняты меры по усилению контроля и отпугивания птиц в пределах
В аэропорту Алматы также рассказали, с помощью каких средств отпугивают пернатых с аэродрома. В арсенале аэропорта имеется:
пять биоакустических установок «Вird Gard Pro», (четыре стационарных, установленных вдоль
Как видно из таблицы, в основном столкновения с птицами допускают борты авиакомпании «Эйр Астана».
Непосредственно в аэропорту Алматы за семь месяцев 2018 года произошло пять столкновений с птицами. 25 июля 2018 года столкновение с птицами привело к незначительному повреждению в верхней части фюзеляжа, 26 июля по той же причине был прерван взлёт.
«Столкновения воздушных судов с птицами представляют серьёзную угрозу безопасности полётов в мире уже давно, и поэтому проблема, поднятая АО “Эйр Астана”, является не новой в авиации. С увеличением авиарейсов, согласно мировой практике, растёт количество столкновений с птицами, исключить которые не удаётся», — прокомментировала и.о. заместителя председателя КГА Тоты Амирова в ответе на аналогичный запрос.
Она сообщила, что на сегодняшний день действуют Правила орнитологического обеспечения полётов гражданских воздушных судов в Республике Казахстан. Они предусматривают рекомендации ИКАО по выявлению и устранению условий, способствующих скоплению птиц, порядок оповещения и действия экипажа гражданских воздушных судов при полётах в сложной орнитологической обстановке.
Правила распространяются на все организации гражданской авиации РК.
«Уполномоченный орган в сфере гражданской авиации совместно с РГП “Казаэронавигация” оказывают помощь аэропортам в отношении орнитологического обеспечения полётов. Регулярно проводятся совместные совещания авиакомпаний с аэропортами, местными органами власти на предмет не допущения строительства мусороперерабатывающих предприятий и мусорных скоплений вблизи аэропортов», — говорится в ответе.
На сегодня создана рабочая группа по решению вопросов улучшения орнитологического обеспечения полётов в гражданской авиации РК, отметили в КГА.
В 2018 году было зарегистрировано 37 случаев столкновений самолётов «Эйр Астаны». 31 июля 2018 года авиакомпания сообщила об угрозе безопасности полётов