К приемной маме — в Москву: малыша орангутана Матику после операции в Новосибирске некому воспитывать

Источник: Новосибирский зоопарк

Маленький орангутан Матика, которого после травмы спасли врачи, отправляется в столицу. Малыш полностью восстановился, но, к сожалению, воспитанием его заниматься в Новосибирске некому. А для орангутана очень важно расти среди себе подобных.

Детеныша почти сразу после рождения отняли от кровной матери — Мишель, потому что она случайно нанесла ему травму. И теперь самка не проявляет к малышу никакого интереса.

— Это было предсказуемо, — отмечают в Новосибирском зоопарке.

Специалисты надеются, что опеку над Матику возьмет орангутан Личи в Московском зоопарке, известная своей теплотой к приемным детенышам. Можно сказать, что она профессиональная приемная мама. А для того, чтобы Матику было легче переносить такой стресс, его будут сопровождать сотрудники зоопарка, к которым он успел здорово привязаться.