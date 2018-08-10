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14:26 (мск), источник: Вести - Пермь

В Пермском крае откроется Академия игровых видов спорта

В Академии смогут обучаться до 900 спортсменов.

Источник: Вести - Пермь

В Пермском крае появится Академия игровых видов спорта. В круг её задач войдет создание условий для развития талантливых детей, занимающихся футболом в Пермском крае, спортивная подготовка и подготовка резерва футбольного клуба «Звезда», а также создание спортивного резерва для команд по хоккею и волейболу.

Академия будет базироваться на стадионе «Звезда». Тренировки также планируется проводить на площадках «Молота», «Энергии», СК им. Сухарева.

Предполагается, что в общей сложности в Академии смогут обучаться до 900 спортсменов. На начальном этапе в ней будут заниматься 450 человек, в дальнейшем планируется открыть секции, которые примут еще 450 воспитанников. 1 сентября начнет свою работу отделение футбола, с 1 января 2019 года откроются отделения хоккея и волейбола.

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