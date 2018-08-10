В Пермском крае откроется Академия игровых видов спорта

Источник: Вести - Пермь

В Пермском крае появится Академия игровых видов спорта. В круг её задач войдет создание условий для развития талантливых детей, занимающихся футболом в Пермском крае, спортивная подготовка и подготовка резерва футбольного клуба «Звезда», а также создание спортивного резерва для команд по хоккею и волейболу.

Академия будет базироваться на стадионе «Звезда». Тренировки также планируется проводить на площадках «Молота», «Энергии», СК им. Сухарева.