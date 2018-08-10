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15:21 (мск), источник: БЕЛТА

Запрет на посещение лесов введен в 13 районах Гомельской области

Как отметил собеседник, дождей в некоторых районах области не было уже более двух недель.

10 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в 13 районах Гомельской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Дмитрий Ятченко.

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По данным на утро 10 августа, лесные массивы для посещений закрыты в Октябрьском, Буда-Кошелевском, Брагинском, Кормянском, Чечерском, Калинковичском, Мозырском, Хойникском, Добрушском, Гомельском, Ельском, Лоевском, Речицком районах. В лесах введен четвертый класс пожарной опасности из возможных пяти.

Как отметил собеседник, дождей в некоторых районах области не было уже более двух недель. «В лесах точечно фиксируются возгорания, которые оперативно ликвидируются. Однако из-за сухой жаркой погоды ситуация ежедневно усложняется», — добавил Дмитрий Ятченко.

О том, что в лесах введен запрет на посещение, информируют специальные объявления, таблички, сообщения, в том числе и в СМИ, на сайтах госорганов. Въезды в лесной массив закрываются шлагбаумами.

Для предупреждения лесных пожаров, выявления нарушений природоохранного законодательства работники лесхозов проводят ежедневные рейды. Следить за обстановкой помогают и фотоловушки. Дмитрий Ятченко напомнил: нарушение правил пожарной безопасности может грозить штрафом до 25 базовых величин (в настоящее время 1 БВ составляет Br24,5).

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