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16:30 (мск), источник: ТАСС

Главный архитектор Москвы назвал «Зарядье» популярным местом для занятия сексом

Такое поведение людей означает, что москвичи чувствуют себя спокойно и безопасно в городе, считает Сергей Кузнецов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Столичный парк «Зарядье» стал популярным местом для занятия сексом, видеонаблюдение зафиксировало множество таких случаев. Об этом в пятницу журналистам сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

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«У нас в “Зарядье” сейчас наблюдается небывалое количество случаев занятия людьми сексом в парке. Есть много записей этого», — сказал он.

Кузнецов пояснил, что такое поведение людей означает, что они чувствуют себя спокойно и безопасно в городе. Среди других необычных признаков здоровой городской среды он назвал случаи, когда жители спят на улице.

Парк «Зарядье», открывшийся в Москве 9 сентября 2017 года, является первым крупным парком, созданным в столице за последние 70 лет. На его территории представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Там также разместились филармония, «Парящий мост», научно-познавательный центр «Заповедное посольство», экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.

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