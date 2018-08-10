Главный архитектор Москвы назвал «Зарядье» популярным местом для занятия сексом

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Столичный парк «Зарядье» стал популярным местом для занятия сексом, видеонаблюдение зафиксировало множество таких случаев. Об этом в пятницу журналистам сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«У нас в “Зарядье” сейчас наблюдается небывалое количество случаев занятия людьми сексом в парке. Есть много записей этого», — сказал он.

Кузнецов пояснил, что такое поведение людей означает, что они чувствуют себя спокойно и безопасно в городе. Среди других необычных признаков здоровой городской среды он назвал случаи, когда жители спят на улице.