МЧС предупредило новосибирцев о надвигающейся непогоде. По данным синоптиков, днем 11 и ночью 12 августа в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 18−23 метров в секунду.



«Спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений», — сообщили в МЧС.



Вместе с тем сотрудники МЧС отметили, что с 11 по 13 августа местами сохранится высокая пожароопасность 4−5 класса горимости, что увеличивает риск природных пожаров.