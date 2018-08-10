Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кобзон: Врачи сказали, что мне осталось две недели
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
4-летняя Лиза Галкина стала копией отца
Кому достанутся миллиарды Петросяна и Степаненко
Светлана Лобода восхитила поклонников соблазнительной фигурой
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
10 секретных материалов о Джиллиан Андерсон: к 50-летию актрисы
Больному раком Юдашкину вырезали почку и часть легкого: Кобзон
СМИ: Фото Бледанс в кровати с сыном возмутило Сеть
Йога в купальнике: Альбина Джанабаева показала, на что способна
Стали известны детали развода Петросяна и Степаненко
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Что будет с ценами на бензин после повышения НДС
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
1010 стран с самым дешевым бензином
14:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

МЧС предупредило новосибирцев о надвигающейся непогоде

В ближайшие дни Новосибирскую область накроют сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, однако местами сохранится высокая пожароопасность, сообщает ГУ МЧС России по НСО.

Источник: AP 2018

МЧС предупредило новосибирцев о надвигающейся непогоде. По данным синоптиков, днем 11 и ночью 12 августа в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 18−23 метров в секунду.

«Спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений», — сообщили в МЧС.

Вместе с тем сотрудники МЧС отметили, что с 11 по 13 августа местами сохранится высокая пожароопасность 4−5 класса горимости, что увеличивает риск природных пожаров.

Все новости региона
Новосибирские учёные работают над созданием нового вида «умных» лекарств
Кремль подтвердил предложение изъять сверхдоходы у металлургов
Медведь напал на человека в центре Архангельска
Необычное поведение тасманийского дьявола снято лесной камерой
Крупнейший грузовой самолет ВВС США приземлился на нос (видео)
Дмитрий Медведев сравнил пенсионную реформу с горьким лекарством
Ученые опровергли миф о вреде соли
По американскому городу прокатилось «цунами из облаков» (видео)
Спорт
«Зенит» разгромлен, но Семака любят. Нонсенс? Рассуждения на тему Сергея Семака после поражения петербургского клуба в Беларуси
Hi-Tech
Palm возвращается на рынок: каким будет новое устройство от легендарного бренда? Совсем не таким, как вы думаете.
Авто
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно Водитель на стареньком Lexus решил проучить владельца Mazda за неверный, по его мнению, маневр. Разнял враждующих Mitsubishi
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь