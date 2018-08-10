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14:19 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за лесных пожаров

В южных районах Башкирии в период с 11 по 15 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса, сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на данные регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: Башинформ

«Жителям в этот период не рекомендовано посещать лес, запрещено разжигать костры. Спасательные подразделения, дислоцированные на юге Башкирии, находятся в режиме повышенной готовности», — подчеркнули в МЧС.

Также спасатели опубликовали рекомендации по действиям во время лесного пожара.

Если лесной пожар угрожает вашему дому, по возможности эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут вам оказать помощь по защите дома от пожара. Также следует эвакуировать домашних животных. Заранее договоритесь с соседями о совместных мерах по борьбе с огнем. Окажите помощь в эвакуации одиноких престарелых граждан и инвалидов из соседних домов.

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Слушайте передачи местных средств массовой информации о пожаре, держите связь с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского, сельского поселения, старостами населенных пунктов. Уберите все горючие предметы со двора. Ценное имущество укройте в заглубленных помещениях или цельнокаменных зданиях. Приготовьте необходимые вещи для эвакуации. Закройте все вентиляционные отверстия снаружи дома, все наружные окна и двери. В доме: наполните водой ванны и другие емкости. Снаружи: наполните бочки и ведра водой. Приготовьте мокрые тряпки — ими можно будет затушить угли или небольшое пламя. При приближении огня обливайте крышу и стены дома водой, но расходуйте воду экономно. Начинайте обливать крышу, когда начнут падать искры и угли. Постоянно осматривайте территорию дома и двора с целью обнаружения углей или огня. Окажите помощь подразделениям пожарной охраны по защите вашего населенного пункта от лесного пожара.

При поступлении сигнала об экстренной эвакуации из населенного пункта (электрические сирены, сирены пожарных машин, спецмашин милиции, удары колокола или рельса) следуйте строго по маршруту в место, определенное главой городского, сельского поселения или старостой населенного пункта.

Если вы оказались вблизи очага пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей и постарайтесь покинуть опасную зону. Выходите из зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня. Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку леса, к водоёму. Если обстоятельства мешают вам уйти от огня, войдите в водоём или укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой. Дышать нужно воздухом возле земли (он менее задымлен), прикрывая рот и нос марлевой повязкой или мокрой тряпкой.

Всего с начала пожароопасного периода 2018 года на территории республики возникло 118 очагов природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 27 очагов) на общей площади 818,4 гектара (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 342,66 га, увеличение на 475,7 га).

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