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15:22 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирия раньше общероссийского уровня решит вопрос обеспечения школ высокоскоростным интернетом

35% школ Башкирии используют в образовательной деятельности интернет-ресурсы. В следующем году этот показатель планируется довести до 40%. Об этом на Республиканском августовском совещании по образованию заявила министр образования региона.

Источник: Башинформ

«При этом важно внедрять образовательные модули по кибербезопасности и кибергигиене в информационно-телекоммуникационных сетях, развивать региональный медиа-контент, что является задачей деятельности в рамках грантов по развитию электронного образования и сохранению и развитию родных и государственного башкирского языка», — сказала Гульназ Шафикова.

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Также на совещании прозвучала информация о том, что в следующем году в Башкирии высокоскоростная связь будет доступна во всех школах республики. Примечательно, что в России данную задачу планируют решить лишь к 2024 году.

По словам министра образования республики, для мотивации руководителей общеобразовательных учреждений, в Башкирии возобновляется рейтингование школ «30 лучших школ РБ».

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