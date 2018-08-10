Башкирия раньше общероссийского уровня решит вопрос обеспечения школ высокоскоростным интернетом
35% школ Башкирии используют в образовательной деятельности
35% школ Башкирии используют в образовательной деятельности
«При этом важно внедрять образовательные модули по кибербезопасности и кибергигиене в
Также на совещании прозвучала информация о том, что в следующем году в Башкирии высокоскоростная связь будет доступна во всех школах республики. Примечательно, что в России данную задачу планируют решить лишь к 2024 году.
По словам министра образования республики, для мотивации руководителей общеобразовательных учреждений, в Башкирии возобновляется рейтингование школ «30 лучших школ РБ».