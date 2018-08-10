Башкирия раньше общероссийского уровня решит вопрос обеспечения школ высокоскоростным интернетом

«При этом важно внедрять образовательные модули по кибербезопасности и кибергигиене в информационно-телекоммуникационных сетях, развивать региональный медиа-контент, что является задачей деятельности в рамках грантов по развитию электронного образования и сохранению и развитию родных и государственного башкирского языка», — сказала Гульназ Шафикова.

Также на совещании прозвучала информация о том, что в следующем году в Башкирии высокоскоростная связь будет доступна во всех школах республики. Примечательно, что в России данную задачу планируют решить лишь к 2024 году.