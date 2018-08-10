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14:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцам порекомендовали сокращать рабочий день в жару

Санврачи посоветовали пить больше воды и есть фрукты.

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора посоветовали жителям Воронежской области сокращать рабочее время, если температура в рабочем помещении приближается к отметке 28,5 градусов жары. При повышении температуры до 29 градусов рабочий день следует сокращать на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 10 августа.

При температуре воздуха более 32,5 градусов врачи советуют переносить работы на утреннее или вечернее время или скорректировать порядок рабочего дня. Так, при работах на открытом воздухе при температуре 32,5 градусов и выше продолжительность периодов работы должна составлять 15−20 минут, а продолжительность отдыха — не менее 10- 12 минут в охлажденных помещениях.

Во избежание перегрева Роспотребнадзор рекомендовал ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки. Чтобы не допустить обезвоживания организма в сутки следует выпивать не менее 2−2,5 л жидкости: чай, минеральная вода, морсы, отвары из сухофруктов. Для поддержания иммунитета рекомендуется есть фрукты и овощи.

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