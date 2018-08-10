Воронежцам порекомендовали сокращать рабочий день в жару
Санврачи посоветовали пить больше воды и есть фрукты.
Санврачи посоветовали пить больше воды и есть фрукты.
Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора посоветовали жителям Воронежской области сокращать рабочее время, если температура в рабочем помещении приближается к отметке 28,5 градусов жары. При повышении температуры до 29 градусов рабочий день следует сокращать на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа, сообщила
При температуре воздуха более 32,5 градусов врачи советуют переносить работы на утреннее или вечернее время или скорректировать порядок рабочего дня. Так, при работах на открытом воздухе при температуре 32,5 градусов и выше продолжительность периодов работы должна составлять 15−20 минут, а продолжительность отдыха — не менее 10- 12 минут в охлажденных помещениях.
Во избежание перегрева Роспотребнадзор рекомендовал ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки. Чтобы не допустить обезвоживания организма в сутки следует выпивать не менее 2−2,5 л жидкости: чай, минеральная вода, морсы, отвары из сухофруктов. Для поддержания иммунитета рекомендуется есть фрукты и овощи.