Воронежцам порекомендовали сокращать рабочий день в жару

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора посоветовали жителям Воронежской области сокращать рабочее время, если температура в рабочем помещении приближается к отметке 28,5 градусов жары. При повышении температуры до 29 градусов рабочий день следует сокращать на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 10 августа.

При температуре воздуха более 32,5 градусов врачи советуют переносить работы на утреннее или вечернее время или скорректировать порядок рабочего дня. Так, при работах на открытом воздухе при температуре 32,5 градусов и выше продолжительность периодов работы должна составлять 15−20 минут, а продолжительность отдыха — не менее 10- 12 минут в охлажденных помещениях.