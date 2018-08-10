Крупин: До конца сентября мы установим скамейки и урны на Высоком мосту

Источник: Калининград.Ru

— Мы поставим и мусорки, и скамейки. Они находятся в заказе. Плюс параллельно осуществляются работы имущественного характера. Я имею в виду передачу и закрепление этих объектов, построенных к чемпионату. Сроки были достаточно маленькие, основные усилия были направлены на качественное завершение работ. Сейчас имущественные вопросы закроем и обязательно поставим и мусорки, и скамейки. Я думаю, что до конца сентября уже точно будет всё установлено, поэтому просьба немножко подождать. Я понимаю, что городская атрибутика просто необходима, — сказал Крупин.

Чиновник подчеркнул, что пока речь идёт только об установке малых архитектурных форм на Высоком мосту, однако урны и скамейки требуется также поставить на набережной Ветеранов, которая ведёт к Рыбной деревне. По его словам, сложность с этой территорией заключается в том, что она не принадлежит муниципалитету, но городские власти постараются решить этот вопрос.